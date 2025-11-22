Футбол
Сегодня, 01:01

Гол Дуро принес «Валенсии» победу над «Леванте»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Валенсия» дома переиграла «Леванте» в матче 13-го тура испанской Ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 79-й минуте забил Уго Дуро.

«Валенсия» (13 очков) прервала 7-матчевую серию без побед в Ла лиге и поднялась на 15-е место. «Леванте» (9) потерпел третье поражение подряд и идет 19-м.

Чемпионат Испании. Ла лига. 13-й тур.
21 ноября, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:0
Леванте
Источник: Таблица Ла лиги
