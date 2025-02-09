«Валенсия» дома обыграла «Леганес»

«Валенсия» на своем поле обыграла «Леганес» в матче 23-го тура чемпионата Испании — 2:0.

У хозяев забили Кристиан Москера и Муктар Диакаби.

«Валенсия» поднялась на 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 22 очками. «Леганес» идет на 17-й строчке с 23 очками.