«Валенсия» уступила «Лас-Пальмасу» и опустилась на последнее место в таблице ла лиге

«Валенсия» дома проиграла «Лас-Пальмасу» в матче 10-го тура ла лиги — 2:3.

У гостей голы забили Алекс Муньос, Фабиу Силва и Альберто Молейро. У хозяев пенальти реализовал Пепелу, с игры отметился Сесар Таррега.

Во втором тайме Пепелу получил прямую красную карточку.

«Лас-Пальмас» набрал 6 очков и по дополнительным показателям обошел «Валенсию» в таблице ла лиги. «Летучие мыши» (6 очков) опустились на последнее место.