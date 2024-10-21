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21 октября, 23:59

«Валенсия» уступила «Лас-Пальмасу» и опустилась на последнее место в таблице ла лиге

Руслан Минаев
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«Валенсия» дома проиграла «Лас-Пальмасу» в матче 10-го тура ла лиги — 2:3.

У гостей голы забили Алекс Муньос, Фабиу Силва и Альберто Молейро. У хозяев пенальти реализовал Пепелу, с игры отметился Сесар Таррега.

Во втором тайме Пепелу получил прямую красную карточку.

«Лас-Пальмас» набрал 6 очков и по дополнительным показателям обошел «Валенсию» в таблице ла лиги. «Летучие мыши» (6 очков) опустились на последнее место.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
21 окт, 22:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
2:3
Лас-Пальмас

ФК Валенсия
ФК Лас-Пальмас
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3
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