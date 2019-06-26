"Валенсия" купила у "Барселоны" Силлессена и презентовала его в оранжевых кломпах

"Валенсия" объявила о трансфере вратаря Яспера Силлессена. "Барселона" на официальном сайте сообщила, что получит за голландского голкипера 35 миллионов евро.

Презентован Силлессен был оригинально - в оранжевых кломпах (традиционные деревянные башмаки голландцев).

Силлессен защищал цвета "Барселоны" три сезона и в общей сложности провел 32 матча: 5 в чемпионате, 24 в Кубке Испании и 5 в Лиге чемпионов.