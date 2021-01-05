«Валенсия» и «Кадис» сыграли вничью, Черышев получил желтую карточку

«Валенсия» и «Кадис» не выявили победителя в матче 17-го тура чемпионата Испании (1:1). Первый тайм обошелся без голов. После перерыва Энтони Лосано вывел гостей вперед. За 11 минут до конца основного времени Макси Гомес сравнял счет.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и сыграл 64 минуты. В начале встречи он получил желтую карточку за грубую игру.

Чемпионат Испании

17-й тур

«Валенсия» — «Кадис» — 1:1 (0:0)

Голы: Лосано, 58 (0:1). Гомес, 79 (1:1).

«Валенсия»: Доменеч, Васс (Собрино, 76), Хосе Гайя, Диакаби, Гильямон, Коррейа, Солер, Муса (Бланко, 64), Гамейро (Ли Кан Ин, 26), Черышев (Вальехо, 64), Гомес.

«Кадис»: Ледесма, Кала, Карселeн, Алькала, Эспино, Фали, Фернандес (Переа, 89), Йенссон, Негредо (Хименес, 73), Лосано (Малбашич, 73), Искиэрдо (Акапо, 46).

Предупреждения: Черышев, 16. Гильямон, 18. Лосано, 36. Негредо, 69.

Судья: Медье Хименес.

4 января. Валенсия. Стадион «Месталья».