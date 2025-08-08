«Валенсия» интересуется Данжумой

Форвард «Вильярреала» Арно Данжума может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 28-летнего голландца претендует «Валенсия». Стороны уже начали переговоры.

В сезоне-2024/25 Данжума был арендован «Жироной». На его счету 37 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.