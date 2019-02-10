"Валенсия" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью, Черышев провел на поле 75 минут

"Валенсия" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Испании (0:0). Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев провел на поле 75 минут и был заменен на форварда Гонсалу Гедеша.

"Валенсия" набрала 31 очко и осталась на 8-м месте в турнирной таблице. "Реал Сосьедад" с таким же количеством баллов располагается на 9-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

23-й тур

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 0:0

"Валенсия": Нету, Гарай, Ронкалья, Пиччини, Хосе Гайя, Парехо, Кондогбья (Кокелен, 62), Солер, Гамейро, Черышев (Гонсалу Гедеш, 75), Мина (Родриго, 66).

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас (Морено, 59), Льоренте, Сальдуа, Эрнандез, Ильярраменди, Мерино (Сангальи, 66), Субельдия, Виллиан Жозе, Янузай (Рамирес, 75), Оярсабаль.

Предупреждения: Мина, 26. Эрнандез, 33. Пиччини, 57. Ильярраменди, 76. Рамирес, 78. Сальдуа, 86.

Судья: Мелеро Лопес.

10 февраля. Валенсия. Стадион "Месталья".

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