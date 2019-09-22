«Валенсия» сыграла вничью с последней командой ла лиги. Черышев на поле не вышел

«Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Леганесом» (1:1) в матче 5-го тура чемпионата Испании. Российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев остался на скамейке запасных своей команды и не вышел на поле.

На 21-й минуте встречи с пенальти отличился полузащитник Даниэль Парехо. Спустя 14 минут хавбек гостей Оскар Родригес установил окончательный счет.

«Леганес» набрал первое очко в текущем сезоне чемпионата Испании и располагается на 20-й, последней строчке турнирной таблицы. «Валенсия» — 13-е место и 5 баллов.

Чемпионат Испании. Лига 1

5-й тур

«Валенсия» — «Леганес» — 1:1 (1:1)

Голы: Парехо, 21 — с пенальти (1:0). Оскар Родригес, 35 (1:1).

«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Васс, Хосе Гайя (Хауме Коста, 56), Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен (Торрес, 83), Кондогбья, Родриго, Гонсалу Гедеш, Гомес (Ли Кан Ин, 59).

«Леганес»: Сориано, Омеруо, Сиовас (Родригес, 73), Сильва, Бустинса, Рубен Перес, Ресио, Оскар Родригес, Каррильо (Эн-Несири, 79), Брэйтуэйт, Руибаль (Авазьем, 57).

Предупреждения: Ресио, 23. Сиовас, 41. Кондогбья, 59. Торрес, 85. Сориано, 86. Рубен Перес, 88. Габриэл Паулиста, 90+1.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

22 сентября. Валенсия. Стадион «Месталья».

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