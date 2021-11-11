«Валенсия» хочет продлить контракт с защитником Гайя на 5 лет
08:22
«Валенсия» планирует продлить контракт с защитником Хосе Гайя, сообщает COPE.
По информации источника, клуб предлагает 26-летнему испанцу новый контракт на 5 лет. В октябре сообщалось, что футболистом интересуется «Барселона».
Гайя — воспитанник «Валенсии». В сезоне-2021/22 защитник провел 9 матчей за команду, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Контракт игрока действует до конца июня 2023, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 35 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/deportes-cope-valencia/noticias/valencia-ofrece-cinco-anos-gaya-20211110_1609681
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