«Валенсия» хочет продлить контракт с защитником Гайя на 5 лет

«Валенсия» планирует продлить контракт с защитником Хосе Гайя, сообщает COPE.

По информации источника, клуб предлагает 26-летнему испанцу новый контракт на 5 лет. В октябре сообщалось, что футболистом интересуется «Барселона».

Гайя — воспитанник «Валенсии». В сезоне-2021/22 защитник провел 9 матчей за команду, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Контракт игрока действует до конца июня 2023, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 35 миллионов евро.