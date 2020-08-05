«Валенсия» хочет подписать Рейну

Вратарь «Милана» Пепе Рейна может продолжить карьеру в «Валенсии», сообщает El Mundo Deportivo.

Главный тренер испанского клуба Хави Грасия в прошлом работал с Рейной в «Вильярреле». Специалист ценит опыт и лидерские качества голкипера, которому 31 августа исполнится 37 лет.

Если «Милан» согласится отпустить Рейну бесплатно, то «Валенсия» предложит игроку двухлетний контракт.

В минувшем сезоне вратарь провел 12 матчей за «Астон Виллу» в АПЛ на правах аренды и пропустил 20 голов.