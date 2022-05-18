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Сегодня, 08:40

«Валенсия» хочет купить форварда «Баварии» Брайтвайта

Виктория Кравченко
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«Валенсия» рассматривает трансфер нападающего «Барселоны» Мартина Брайтвайта. Футболист готов покинуть каталонцев этим летом, пишет El undo Deportivo.

По данным источника, главный тренер каталонцев Хави не видит игрока в стартовом составе. Он станет одним из претендентов на продажу. Соглашение датчанина с «Барсой» истекает в 2024 году.

В этом сезоне Брайтвайт провел в ла лиге лишь 4 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его трансферная стоимость — 7,5 миллиона евро.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Валенсия
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