«Валенсия» хочет купить форварда «Баварии» Брайтвайта

«Валенсия» рассматривает трансфер нападающего «Барселоны» Мартина Брайтвайта. Футболист готов покинуть каталонцев этим летом, пишет El undo Deportivo.

По данным источника, главный тренер каталонцев Хави не видит игрока в стартовом составе. Он станет одним из претендентов на продажу. Соглашение датчанина с «Барсой» истекает в 2024 году.

В этом сезоне Брайтвайт провел в ла лиге лишь 4 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его трансферная стоимость — 7,5 миллиона евро.