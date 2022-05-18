«Валенсия» хочет купить форварда «Баварии» Брайтвайта
«Валенсия» рассматривает трансфер нападающего «Барселоны» Мартина Брайтвайта. Футболист готов покинуть каталонцев этим летом, пишет El undo Deportivo.
По данным источника, главный тренер каталонцев Хави не видит игрока в стартовом составе. Он станет одним из претендентов на продажу. Соглашение датчанина с «Барсой» истекает в 2024 году.
В этом сезоне Брайтвайт провел в ла лиге лишь 4 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его трансферная стоимость — 7,5 миллиона евро.
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|
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|46
|
11
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|37
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|15
|12
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|45
|
12
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|37
|11
|9
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|37-46
|42
|
13
|Эспаньол
|37
|10
|11
|16
|40-53
|41
|
14
|Эльче
|37
|10
|9
|18
|37-51
|39
|
15
|Хетафе
|37
|8
|15
|14
|32-38
|39
|
16
|Гранада
|37
|8
|13
|16
|44-61
|37
|
17
|Мальорка
|37
|9
|9
|19
|34-63
|36
|
18
|Кадис
|37
|7
|15
|15
|34-51
|36
|
19
|Леванте
|37
|7
|11
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|47-74
|32
|
20
|Алавес
|37
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|20.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Леванте
|- : -
|20.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|- : -
|21.05
|18:30
|
Валенсия – Сельта
|- : -
|22.05
|18:30
|
Эльче – Хетафе
|- : -
|22.05
|21:00
|
Алавес – Кадис
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|22.05
|21:00
|
Гранада – Эспаньол
|- : -
|22.05
|21:00
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
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|23:00
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Барселона – Вильярреал
|- : -
|22.05
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|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|22.05
|23:00
|
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|Г
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Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|31
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
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|2
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Валенсия
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