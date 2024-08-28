«Валенсия» хочет арендовать защитника «Клермона» Кофрие

«Валенсия» планирует арендовать защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие, сообщил Golsmedia.

27-летний бельгиец выступал в составе «Спартака» в 2021-2022 годах, после чего ушел в аренду в «Клермон». Спустя сезон французский клуб его выкупил.

В прошлом сезоне Кофрие в лиге 1 провел 20 матчей и отметился одним ассистом.

Ранее издание Relevo сообщило, что защитник «Спартака» Алексис Дуарте был в списке трансферных целей «Валенсии», но клуб отказался от его приобретения.