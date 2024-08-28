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Сегодня, 14:22

«Валенсия» хочет арендовать защитника «Клермона» Кофрие

Виктория Кравченко
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«Валенсия» планирует арендовать защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие, сообщил Golsmedia.

27-летний бельгиец выступал в составе «Спартака» в 2021-2022 годах, после чего ушел в аренду в «Клермон». Спустя сезон французский клуб его выкупил.

В прошлом сезоне Кофрие в лиге 1 провел 20 матчей и отметился одним ассистом.

Ранее издание Relevo сообщило, что защитник «Спартака» Алексис Дуарте был в списке трансферных целей «Валенсии», но клуб отказался от его приобретения.

ФК Валенсия
ФК Клермон Фут
Максимилиано Кофрие
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 3 3 0 0 6-3 9
2
 Вильярреал 3 2 1 0 8-6 7
3
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
4
 Леганес 2 1 1 0 3-2 4
5
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
6
 Атлетико 2 1 1 0 5-2 4
7
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
8
 Р. Вальекано 3 1 1 1 3-3 4
9
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
10
 Вальядолид 2 1 0 1 1-3 3
11
 Севилья 3 0 2 1 3-4 2
12
 Мальорка 3 0 2 1 1-2 2
13
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
14
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
15
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
16
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
17
 Алавес 2 0 1 1 1-2 1
18
 Жирона 2 0 1 1 1-4 1
19
 Эспаньол 2 0 0 2 0-2 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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26.08 22:30
Вильярреал – Сельта
 4 : 3
27.08 20:00
Мальорка – Севилья
 0 : 0
27.08 22:30
Р. Вальекано – Барселона
 1 : 2
28.08 00:00
Бетис – Хетафе
 - : -
28.08 20:00
Атлетик – Валенсия
 - : -
28.08 20:00
Вальядолид – Леганес
 - : -
28.08 22:30
Р. Сосьедад – Алавес
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Атлетико

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