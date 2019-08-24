«Валенсия» хочет арендовать полузащитника «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара может продолжить карьеру в «Валенсии». Как сообщает Marca, этот клуб рассматривает возможность аренды хавбека на один сезон. По данным источника, перед этим «Барселона» продлит с ним контракт, поскольку нынешний истекает через год.

«Валенсия» якобы не хочет подписывать Рафинью на постоянной основе из-за его склонности к травмам. Но готова взять игрока в аренду. «Барселона» с ним может расстаться, поскольку не гарантирует ему игровую практику.