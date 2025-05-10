«Валенсия» разгромила «Хетафе»

«Валенсия» дома разгромила «Хетафе» в матче 35-го тура ла лиги — 3:0.

Голы забили Пепелу, Диего Лопес Ногерол и Уго Дуро.

«Валенсия» набрала 45 очков и поднялась на 9-е место в таблице чемпионата Испании.

«Хетафе» потерпел пятое поражение подряд. Клуб из пригорода Мадрида с 39 очками — на 13-й строчке.