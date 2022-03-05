«Валенсия» дома победила «Гранаду»

«Валенсия» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании победила «Гранаду» со счетом 3:1. Голы в составе хозяев забили Гонсалу Гедеш, Макси Гомес и Карлос Солер.

Автогол забил вратарь «летучих мышей» Хауме Доменек.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался на скамейке запасных.

«Валенсия» занимает девятое место в турнирной таблице. «Гранада» — 17-я.