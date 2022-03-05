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Сегодня, 22:30

«Валенсия» дома победила «Гранаду»

Роман Шишов
Корреспондент
«Валенсия» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании победила «Гранаду» со счетом 3:1.
Фото AFP

«Валенсия» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании победила «Гранаду» со счетом 3:1. Голы в составе хозяев забили Гонсалу Гедеш, Макси Гомес и Карлос Солер.

Автогол забил вратарь «летучих мышей» Хауме Доменек.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался на скамейке запасных.

«Валенсия» занимает девятое место в турнирной таблице. «Гранада» — 17-я.

Испания. Лига 1. 27-й тур
05 мар, 20:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
3:1
Гранада
Голы
Гонсалу Гедеш, 48 (1:0), Гомес, 51 (2:0), Доменеч, 56 (2:1), Солер, 62 (3:1)
Валенсия
Доменеч Лато (Васкес, 5) Гильямон Фулькье Эрай Джемерт Муса (Дуро, 73) Рачич Солер (Москера, 86) Гонсалу Гедеш Гомес (Хиль, 73) Маркос Андре (Элдер Кошта, 86)
Гранада
Машимиану Санчес Нева Диас (Кини, 76) Милья (Рочина, 76) Петрович Монторо (Хорхе Молина, 66) Торренте Суарес (Аресо, 76) Пуэртас (Мачис, 65) Узуни
Предупреждения
Эрай Джемерт 27’, Муса 34’, Маркос Андре 69’  -  Диас 64’, Рочина 79’, Кини 88’
Судьи
Гомес (Испания)

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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ТБ 2.5

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Денис Черышев
ФК Валенсия
ФК Гранада
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Эспаньол» дома победил «Хетафе»

Ла лига: «Реал» — «Реал Сосьедад», «Эльче» — «Барселона» и другие матчи 27-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 26 12 8 6 27-25 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
11
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
19
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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38 тур
4.03 23:00
Алавес – Севилья
 0 : 0
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 0
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 2 : 0
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 3 : 1
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 - : -
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 - : -
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 - : -
7.03 23:00
Атлетик – Леванте
 - : -
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Реал

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
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Карим Бензема

Реал

 8
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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
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Жорди Альба

Барселона

 6
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Жюль Кунде

Севилья

 21 2 2
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Иньиго Мартинес

Атлетик

 20 1 6
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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