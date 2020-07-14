«Валенсия» готова расстаться с тремя ведущими хавбеками. Черышева среди них нет

Три основных полузащитника «Валенсии» могут покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Goal Espana. По информации источника, руководство клуба уже сообщило Даниэль Парехо, Жоффре Кондогбья и Франсису Коклену, что они могут искать новые команды, поскольку на «Местальи» на них уже не рассчитывают.

Пареха перешел в «Валенсию» из «Хетафе» в 2011 году и сейчас является капитаном команды. Кондогбья присоединился к «летучим мышам» в 2017 году, перейдя из «Интера». Кокелен перешел из «Арсенала» в «Валенсию» годом позднее.

В июне с поста главного тренера «Валенсии» был уволен Альберт Селадес, исполняющим обязанности команды назначен Воро.

Цвета команды защищает россиянин Денис Черышев.