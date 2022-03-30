«Валенсия» готова продать Гедеша за 40 миллионов евро

«Валенсия» установила сумму, за которую согласна продать нападающего Гонсалу Гедеша, сообщает Calciomercato.

По информации источника, испанский клуб готов расстаться с 25-летним португальцем за 40 миллионов евро. На футболиста претендует «Рома».

В сезоне-2021/22 Гедеш забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 33 матчах за «Валенсию».