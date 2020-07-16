«Валенсия» Черышева против «Эспаньола»: видеотрансляция матча в 22.00
20:00
В субботу, 16 июля, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании, в котором «Валенсия» на своем поле примет «Эспаньол». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
За «Летучих мышей» выступает российский полузащитник Денис Черышев. На его счету 27 игр за клуб в различных турнирах в этом сезоне и 3 гола.
Следить за матчем«Валенсия» — «Эспаньол» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Телеспорт.
Видеотрансляция матча «Валенсия» — «Эспаньол»
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