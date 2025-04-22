«Валенсия» дома сыграла вничью с «Эспаньолом»

«Валенсия» дома сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:1.

У хозяев забил Хави Герра, у гостей отличился Хави Пуадо.

«Эспаньол» занимает 13-е место в турнирной таблице ла лиги с 39 очками. «Валенсия» также набрала 39 очков, но идет на 14-й строчке, уступая по дополнительным показателям.