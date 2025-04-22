Футбол
Испания
Новости
Видео Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:00

«Валенсия» — «Эспаньол»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Валенсия» и «Эспаньол» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Валенсия» и «Эспаньол» встретятся в 33-м туре чемпионата Испании во вторник, 22 апреля. Игра пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания) и начнется в 20.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями игры «Валенсия» — «Эспаньол» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла лига. 33-й тур.
22 апреля, 20:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Эспаньол

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Обе команды набрали по 38 очков в чемпионате Испании, при этом «Эспаньол» провел на одну игру меньше. Встреча клубов в первом круге ла лиги состоялась в декабре 2024 года и завершилась вничью (1:1).

Футбол
ФК Валенсия
ФК Эспаньол
Читайте также
Сын Эрдогана призвал вернуть Россию в мировой спорт
Компания Hyundai зарегистрировала новые товарные знаки в России
Черчесов раскритиковал «Спартак», статистика россиян в команде — катастрофа
Средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над тремя регионами РФ
Овечкин вышел на 13-е место в истории НХЛ по количеству забитых шайб в плей-офф
Олимпийская чемпионка Клюфт обанкротилась из-за роста цен в Европе
Популярное видео
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кафу считает, что Рафинья заслуживает «Золотой мяч»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 23 4 5 88-32 73
2
 Реал 32 21 6 5 65-31 69
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 32 15 12 5 49-26 57
5
 Вильярреал 31 14 10 7 55-42 52
6
 Бетис 32 14 9 9 45-40 51
7
 Мальорка 32 12 8 12 31-37 44
8
 Сельта 32 12 7 13 47-49 43
9
 Р. Сосьедад 32 12 6 14 32-36 42
10
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
11
 Осасуна 32 9 14 9 39-46 41
12
 Хетафе 32 10 9 13 31-29 39
13
 Эспаньол 31 10 8 13 34-40 38
14
 Валенсия 32 9 11 12 36-48 38
15
 Севилья 32 9 10 13 35-43 37
16
 Жирона 32 9 7 16 39-51 34
17
 Лас-Пальмас 32 8 8 16 38-52 32
18
 Алавес 32 7 10 15 34-46 31
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
20
 Вальядолид 32 4 4 24 23-76 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.04 20:00
Валенсия – Эспаньол
 - : -
22.04 22:30
Барселона – Мальорка
 - : -
23.04 20:00
Атлетик – Лас-Пальмас
 - : -
23.04 20:00
Сельта – Вильярреал
 - : -
23.04 22:30
Алавес – Р. Сосьедад
 - : -
23.04 22:30
Хетафе – Реал
 - : -
24.04 20:00
Леганес – Жирона
 - : -
24.04 20:00
Осасуна – Севилья
 - : -
24.04 22:30
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
24.04 22:30
Бетис – Вальядолид
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 26 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости