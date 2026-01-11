Футбол
11 января, 01:01

«Валенсия» ушла от поражения в матче с «Эльче»

Павел Лопатко

«Валенсия» сыграла вничью с «Эльче» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Счет на 75-й минуте открыл нападающий гостей Грэди Диангана. На 86-й минуте полузащитник хозяев Хосе Пепелу забил ответный гол с пенальти.

«Валенсия» не может выиграть на протяжении трех туров подряд. С 17 очками после 19 игр она занимает 18-е место в таблице чемпионата Испании. «Эльче» (23 очка после 19 матчей) располагается на девятом месте.

В 20-м туре «Валенсия» 18 января сыграет на выезде с «Хетафе». «Эльче» 19 января примет «Севилью».

Чемпионат Испании. Ла лига. 19-й тур.
10 января, 23:00. Месталья (Валенсия)
Валенсия
1:1
Эльче

