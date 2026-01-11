«Валенсия» ушла от поражения в матче с «Эльче»
«Валенсия» сыграла вничью с «Эльче» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании — 1:1.
Счет на 75-й минуте открыл нападающий гостей Грэди Диангана. На 86-й минуте полузащитник хозяев Хосе Пепелу забил ответный гол с пенальти.
«Валенсия» не может выиграть на протяжении трех туров подряд. С 17 очками после 19 игр она занимает 18-е место в таблице чемпионата Испании. «Эльче» (23 очка после 19 матчей) располагается на девятом месте.
В 20-м туре «Валенсия» 18 января сыграет на выезде с «Хетафе». «Эльче» 19 января примет «Севилью».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|19
|16
|1
|2
|53-20
|49
|
2
|Реал
|19
|14
|3
|2
|41-17
|45
|
3
|Вильярреал
|18
|13
|2
|3
|37-17
|41
|
4
|Атлетико
|19
|11
|5
|3
|34-17
|38
|
5
|Эспаньол
|19
|10
|4
|5
|23-20
|34
|
6
|Бетис
|19
|7
|8
|4
|31-25
|29
|
7
|Сельта
|19
|7
|8
|4
|25-20
|29
|
8
|Атлетик
|19
|7
|3
|9
|17-25
|24
|
9
|Эльче
|19
|5
|8
|6
|25-24
|23
|
10
|Р. Вальекано
|19
|5
|7
|7
|16-22
|22
|
11
|Р. Сосьедад
|19
|5
|6
|8
|24-27
|21
|
12
|Хетафе
|19
|6
|3
|10
|15-25
|21
|
13
|Жирона
|19
|5
|6
|8
|18-34
|21
|
14
|Севилья
|19
|6
|2
|11
|24-30
|20
|
15
|Осасуна
|19
|5
|4
|10
|18-22
|19
|
16
|Алавес
|19
|5
|4
|10
|16-24
|19
|
17
|Мальорка
|19
|4
|6
|9
|21-28
|18
|
18
|Валенсия
|19
|3
|8
|8
|18-31
|17
|
19
|Леванте
|18
|3
|5
|10
|21-30
|14
|
20
|Овьедо
|19
|2
|7
|10
|9-28
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.01
|23:00
|Эспаньол – Жирона
|- : -
|17.01
|16:00
|Реал – Леванте
|- : -
|17.01
|18:15
|Мальорка – Атлетик
|- : -
|17.01
|20:30
|Осасуна – Овьедо
|- : -
|17.01
|23:00
|Бетис – Вильярреал
|- : -
|18.01
|16:00
|Хетафе – Валенсия
|- : -
|18.01
|18:15
|Атлетико – Алавес
|- : -
|18.01
|20:30
|Сельта – Р. Вальекано
|- : -
|18.01
|23:00
|Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
|19.01
|23:00
|Эльче – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|18
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|11
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|11
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Луис Милья
Хетафе
|7
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|15
|2
|3
|
|
Абель Бретонес
Осасуна
|16
|1
|5
|
|
Даниэль Вивиан
Атлетик
|17
|1
|5
