«Валенсия» договорилась с футболистами о понижении зарплат. Черышев может потерять от 9 до 18 процентов

«Валенсия», за которую выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, договорилась с игроками о системе сокращения зарплат. Переговоры заняли несколько недель, пишет AS со ссылкой на SER.

Если сезон в Испании так и не будет возобновлен, зарплаты игроков сократятся на 18 процентов. Если же чемпионат будет доигран без зрителей, игроки будут зарабатывать на 9 процентов меньше. Под сокращения попадет не только команда, но и тренерский штаб с руководством клуба.

В марте сообщалось, что несколько футболистов и сотрудников «Валенсии» заразились коронавирусом. Российский полузащитник Денис Черышев рассказал, что сдавал тест, который дал отрицательный результат.