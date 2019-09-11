«Валенсия» Черышева уволила главного тренера

Марселино Гарсия Тораль уволен с поста главного тренера «Валенсии», сообщает официальный сайт клуба. Руководство уже уведомило 54-летнего специалиста о своем решении.

По данным испанских СМИ, новым тренером команды российского полузащитника Дениса Черышева станет Альберт Селадес, который ранее работал ассистентом Хулена Лопетеги в сборной Испании и «Реале».

После 3 туров «Валенсия» с 4 очками занимает 10-е место в чемпионате Испании.