Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Испания

«Валенсия» Черышева уволила главного тренера

16:50
Теги:

Марселино Гарсия Тораль уволен с поста главного тренера «Валенсии», сообщает официальный сайт клуба. Руководство уже уведомило 54-летнего специалиста о своем решении.

По данным испанских СМИ, новым тренером команды российского полузащитника Дениса Черышева станет Альберт Селадес, который ранее работал ассистентом Хулена Лопетеги в сборной Испании и «Реале».

После 3 туров «Валенсия» с 4 очками занимает 10-е место в чемпионате Испании.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир