«Валенсия» Черышева уступила «Севильи» и осталась без еврокубков на следующий сезон

В матче 38-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала на своем поле «Валенсию». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев пропускал эту игру из-за повреждения.

По итогам чемпионата, «Валенсия заняла» 9-е место и не попала в еврокубки на следующий сезон.

В Лиге чемпионов от Испании выступят «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья». В Лигу Европы пробились «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Хетафе».

Чемпионат Испании. Лига 1

38-й тур

«Севилья» — «Валенсия» — 1:0 (0:0)

Гол: Регилон, 55.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Гудель, Оливер Торрес (Васкес, 79), Хоан Хордан, де Йонг (Сусо, 71), Окампос (С.Гомес, 85), Эль-Хаддади (Эн-Несири, 71).

«Валенсия»: Доменеч, Васс (Коррейа, 82), Мангала, Флоренци, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен (Кондогбья, 82), Гамейро, Гонсалу Гедеш (Солер, 22), М.Гомес (Ли Кан Ин, 71), Торрес (Собрино, 71).

Предупреждение: Солер, 52.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

19 июля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

«Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 1:1 (1:0)

Голы: Коке, 30 (1:0). Янузай, 87 (1:1).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер (Хименес, 78), Фелипе, Лоди, Коке, Эррера, Партей (Феррейра-Карраско, 56), Диегу Коста (Корреа, 56), Мората (М.Льоренте, 65), Витоло (Жоау Феликс, 56).

«Реал Сосьедад»: Мойя, Монреаль, Д.Льоренте (Элустондо, 46), Горосабель (Барренечеа, 46), Ле Норман, Мерино, Субельдия, Субименди, Эдегор (Порту, 65), Оярсабаль (Янузай, 78), Исак (Виллиан Жозе, 64).

Предупреждения: Горосабель, 18. Партей, 45+3. Монреаль, 90.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

19 июля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

«Гранада» — «Атлетик» — 4:0 (1:0)

Голы: Сольдадо, 29 (1:0). Пуэртас, 55 (2:0). Фернандес, 67 (3:0). Монторо, 90+3 (4:0).

«Гранада»: Силва, Диас (Вальехо, 88), Дуарте, Санчес, Нева, Азиз, Эррера, Брайс (Жил Диаш, 63), Пуэртас (Вико, 77), Сольдадо (Монторо, 62), Фернандес (Антоньин, 77).

«Атлетик»: Эррерин, Баленсиага (Берчиче, 46), Иньиго Мартинес, Капа (Ибаи Гомес, 71), Лекуэ, Нуньес, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Весга (Лопес, 41), Вильялибре (Иньяки Уильямс, 62), Кордоба (Икер Муниаин, 46).

Предупреждения: Эррера, 6. Дани Гарсия, 17. Берчиче, 75.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

19 июля. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

«Леванте» — «Хетафе» — 1:0 (0:0)

Гол: Коке, 90+9.

Нереализованный пенальти: Мата, 71 (штанга)

«Леванте»: Х.Р.Коке, Дуарте, Коке, Тоньо (Клерк, 67), Постиго, Радойя, Мелеро (Монтерде, 81), Рохер, Моралес (Блеса, 89), Эрнани (Кампанья, 67), Леон (Майораль, 67).

«Хетафе»: Сория, Суарес, Даконам, Оливера, Кукурелья (Портильо, 89), Тимор, Максимович, Арамбарри, Анхель, Хасон (Дуро, 73), Мата (Хорхе Молина, 81).

Предупреждения: Анхель, 13. Тоньо, 29. Радойя, 51. Тимор, 87. Суарес, 90+4. Оливера, 90+4.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

19 июля. Ла-Нусия. Стадион «Камило Кано».