«Валенсия» Черышева урезала зарплату игрокам из-за коронавируса

«Валенсия» приняла решение сократить зарплату игрокам. Об этом сообщают испанские СМИ. Такое решение связано с пандемией коронавируса. За команду выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Сообщается, что «Валенсия» воспользовалась ERTE — схемой, позволяющей фирмам приостанавливать действия трудовых договоров на определенное время и/или сокращать рабочий день. ERTE дает право сотрудникам компаний получать пособие по безработице на время действия форс-мажора. Законодательство в Испании позволяет сокращать зарплату наемным работникам на 70 процентов, если бизнес теряет возможность получать прибыль.

По данным Marca, «Валенсия» стала последним на данный момент испанским клубом, который использовал эту схему. Ранее это уже сделали «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Севилья», «Бетис», «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Атлетик».