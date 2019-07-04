"Валенсия" Черышева представила форму на сезон-2019/20. Фото

Официальный Twitter "Валенсии" опубликовал фотографии домашней и гостевой формы на сезон-2019/20. За "летучих мышей" выступает российский нападающий Денис Черышев.
Новую форму представили игроки мужской и женской команды "Валенсии".
В прошлом сезоне испанский клуб занял четвертое место в турнирной табице чемпионата Испании. "Валенсия" также дошла до полуфигнала Лиги Европы.
Soñad bonito AFICIÓN 💤💤— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 3 июля 2019 г.
Mañana ➕ y mejor
¡Os queremos! 🖤🦇 pic.twitter.com/hIVkQ27Okz
🔥 ¡BOOM! Arrancamos#OneFamilyVCF 🦇 pic.twitter.com/cq0Q4Rvx5Q— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 4 июля 2019 г.
Загрузка...