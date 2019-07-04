"Валенсия" Черышева представила форму на сезон-2019/20. Фото

Официальный Twitter "Валенсии" опубликовал фотографии домашней и гостевой формы на сезон-2019/20. За "летучих мышей" выступает российский нападающий Денис Черышев.

Новую форму представили игроки мужской и женской команды "Валенсии".

В прошлом сезоне испанский клуб занял четвертое место в турнирной табице чемпионата Испании. "Валенсия" также дошла до полуфигнала Лиги Европы.