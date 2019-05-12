"Валенсия" Черышева поднялась в зону Лиги чемпионов за тур до конца сезона

"Валенсия" обыграла "Алавес" в матче 37-го тура чемпионата Испании - 3:1. Хавбек сборной России Денис Черышев пропускал игру из-за травмы. "Летучие мыши" поднялись в зону Лиги чемпионов, воспользовавшись осечкой "Хетафе", который сегодня уступил "Барселоне" (0:2). У обеих команд по 58 очков, "Валенсия" выше по дополнительным показателям. На два очка меньше у "Севильи". Четвертый участник Лиги чемпионов от Испании определится по результатам последнего тура. Ранее место в турнире себе обеспечили чемпион "Барселона", вице-чемпион "Атлетико" и ставший третьим "Реал".

Чемпионат Испании

Лига 1

37-й тур

"Атлетик" - "Сельта" - 3:1 (3:0)

Голы: Рауль Гарсия, 16 - с пенальти (1:0). Рауль Гарсия, 17 (2:0). Иньяки Уильямс, 40 (3:0). Аспас, 89 - с пенальти (3:1).

"Атлетик": Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Й.Альварес, Рауль Гарсия, Эчеварриа, Дани Гарсия, Икер Муниаин (Сусаэта, 79), Ибаи Гомес (Кордоба, 76), Иньяки Уильямс (Адурис, 82).

"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Худт, Будебуз, Окай Йокушлу (Хосабед Санчес, 72), Лоботка (Бельтран, 86), Мендес, Аспас, Гомес (Буфаль, 63).

Предупреждения: Будебуз, 24. Араухо, 36. Эчеварриа, 45. Икер Муниаин, 61. Худт, 64. Капа, 87. Адурис, 89.

Судья: Эстрада Фернандес.

12 мая. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес".

"Атлетико" - "Севилья" - 1:1 (1:0)

Голы: Коке, 30 (1:0). Сарабия, 70 (1:1).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Монтеро, Коке, Сауль, Партей, Эрнандес (Корреа, 57), Гризманн, Мората (Лемар, 78).

"Севилья": Вацлик, Кьер (Алейш Видаль, 46), Гомес, Гнаньон, Гоналон (Амаду, 36), Васкес, Меса (Рог, 76), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Эль-Хаддади.

Предупреждения: Меса, 58. Партей, 68. Мората, 72. Алейш Видаль, 75. Коке, 81. Рог, 86. Лемар, 88. Сауль, 90.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

12 мая. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

"Жирона" - "Леванте" - 1:2 (0:0)

Голы: Стуани, 60 (1:0). Моралес, 62 (1:1). Барди, 86 (1:2).

"Жирона": Буну, Муньеса, Алькала, Хуанпе, Порту, Дуглас Луис (Мохика, 71), Пере Понс, Гранель, Стуани, Лосано (Сони, 71), В.Фернандес (Порро, 84).

"Леванте": А.Фернандес, Коке, Везу, Тоньо (Педро Лопес, 4), Пьер (Постиго, 20. Кабако, 79), Кампанья, Вукчевич, Барди, Хасон, Моралес, Майораль.

Предупреждения: Хасон, 27. Барди, 49. Дуглас Луис, 49. Лосано, 62. Кабако, 90+5.

Судья: дель Серро Гранде.

12 мая. Жирона. Стадион "Монтиливи".

"Райо Вальекано" - "Вальядолид" - 1:2 (0:1)

Голы: Энес Унал, 6 - с пенальти (0:1). Медран, 73 (1:1). Гвардьола, 80 (1:2).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Тито (Хави Герра, 67), Ба, Алекс Морено (Трехо, 75), Катена (Комесанья, 87), Медран, Посо, Уче Агбо, Бебе, Альваро Гарсия, Рауль де Томас.

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно, Мичел, Рубен Алькарас, Оскар Плано, Энес Унал (Чоп, 90+2), Гвардьола (Фернандес, 83), Рубио (Антоньито, 61).

Предупреждения: Алекс Морено, 69. Посо, 76. Кико Оливас, 77. Оскар Плано, 86.

Судья: Санчес Мартинес.

"Леганес" - "Эспаньол" - 0:2 (0:1)

Голы: Борха Иглесиас, 35 (0:1). Борха Иглесиас, 71 - с пенальти (0:2).

"Леганес": Лунин, Хуанфран, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Ресио (Эль-Жар, 81), Весга, Оскар Родригес (Арнаис, 71), Брэйтуэйт (Каррильо, 76), Эн-Несири.

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Налду, Эрмосо (Дуарте, 79), Педроса, Виктор Санчес, Дардер, Рока, Мелендо, У Лэй (Серхио Гарсия, 80), Борха Иглесиас (Феррейра, 90).

Предупреждения: Бустинса, 29. Ресио, 38. Феррейра, 90+4.

Удаление: Бустинса, 45.

Судья: Мелеро Лопес.

12 мая. Леганес. Стадион "Бутарке".

12 мая. Мадрид. Стадион "Вальекас".

"Валенсия" - "Алавес" - 3:1 (2:1)

Голы: Ксимо Наварро, 12 (0:1). Солер, 29 (1:1). Мина, 34 (2:1). Гамейро, 68 (3:1).

"Валенсия": Доменеч, Гарай, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс (Диакаби, 82), Солер, Родриго (Гамейро, 65), Мина (Торрес, 83), Гонсалу Гедеш.

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Карлос Вигарай, Дуарте, Агиррегабирия (Борха Бастон, 65), Томас Пина (Гарсия, 75), Брашанац, Ролан (Твумаси, 75), Кальери, Хони.

Предупреждения: Брашанац, 17. Томас Пина, 35. Гарай, 45. Габриэл Паулиста, 64. Борха Бастон, 72. Хосе Гайя, 89. Твумаси, 90+3.

Судья: Куадра Фернандес.

12 мая. Валенсия. Стадион "Месталья".

"Бетис" - "Уэска" - 2:1 (1:0)

Голы: Хоакин, 22 (1:0). Аньор, 55 - с пенальти (1:1). Хоакин, 90+8 (2:1).

"Бетис": Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Франсис Герреро (Виллиам Карвалью, 66), Фирпо, Гуардадо (Лайнес, 90), Каптум (Хесе, 78), Ло Сельсо, Хоакин, Тельо, Лорен Морон.

"Уэска": Йованович, Эчейта, Пулидо, Дьегес, Мойсес Гомес, Аньор (Мусто, 80), Эррера, Мелеро (Ривера, 80), Феррейро (Луизинью, 90+3), Гальего, Галан.

Предупреждения: Эчейта, 61. Дьегес, 64. Галан, 64. Гуардадо, 70. Мелеро, 70. Феддаль, 90+2. Луизинью, 90+7. Хоакин, 90+9.

Удаление: Пулидо, 76.

Судья: Кордеро Вега.

12 мая. Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин".