«Валенсия» Черышева не смогла победить «Реал Сосьедад», пропустив на 101-й минуте встречи

«Валенсия» и «Реал Сосьедад» в матче 1-го тура чемпионата Испании сыграли вничью — 1:1. На гол Кевина Гамейро гости ответили мячом Микеля Оярсабаля на 90+11-й минуте встречи.

Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 85-й минуте встречи, а на 95-й минуте получил желтую карточку.

Также на 95-й минуте встречи Гамейро не смог реализовать пенальти.

На 90+10-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник «летучих мышей» Франсис Коклен.

Чемпионат Испании

Лига 1

1-й тур

«Валенсия» — «Реал Сосьедад» — 1:1 (0:0)

Голы: Гамейро, 58 (1:0). Оярсабаль, 90+11 — с пенальти (1:1).

«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Васс, Габриэл Паулиста, Сальва Руис (Пиччини, 82), Коклен, Кондогбья, Солер (Торрес, 90), Гамейро, Родриго (Черышев, 85), Гонсалу Гедеш.

«Реал Сосьедад»: Мойя, Сальдуа (Барренечеа, 82), Ле Норман, Айен Муньос (Родригес, 85), Ильярраменди, Мерино, Субельдия, Виллиан Жозе, Янузай (Исак, 71), Эдегор, Оярсабаль.

Предупреждения: Эдегор, 29. Мерино, 36. Сальдуа, 42. Ле Норман, 57. Коклен, 63. Черышев, 90+5. Гарай, 90+8.

Удаление: Коклен, 90+10.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

17 августа. Валенсия. Стадион «Месталья».