Впервые в сезоне клуб в Испании наказали закрытием трибуны

Федерация футбола Испании наказала «Валенсию» за инциденты с расистскими оскорблениями в отношении нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в воскресном матче.

Клуб был оштрафован на 45 тысяч евро. Также южная трибуна стадиона «Марио Кемпес», с которой в адрес Винисиусу раздавались расистские оскорбления, была закрыта на пять матчей.

Таким образом, болельщики «Валенсии» не будут допущены на эту трибуну во время матча с «Эспаньолом» в эти выходные, а также в первых домашних играх в следующем сезоне.

Это первый случай частичного закрытия стадиона в этом сезоне в Испании.