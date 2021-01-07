«Валенсия» без Черышева вышла в 1/16 финала Кубка Испании

«Валенсия» вышла в 1/16 финала Кубка Испании. В 1/32 финала «летучие мыши» разгромили представителя сегунды Б (третий по силе дивизион) «Еклано» — 4:1.

«Валенсия» вышла на игру смешанным составом, в котором нашлось место нескольким дублерам. Российский хавбек Денис Черышев не попал в заявку.

Кубок Испании

2-й раунд

«Еклано» — «Валенсия» — 1:4 (0:3)

Голы: Ли Кан Ин, 7 (0:1). Рачич, 9 (0:2). Собрино, 34 (0:3). Оса, 46 (1:3). Коррейа, 53 (1:4).

«Валенсия»: Риверо, Мангала, Лато (Хосе Гайя, 76), Коррейа, Сибилье, Рачич (Эскердо, 61), Ли Кан Ин (Хасон, 61), Коиндреди (Солер, 82), Собрино, Гонсалу Гедеш, Вальехо.

Предупреждение: Коррейа, 87.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

7 января. Екла. Стадион «Мунисипаль Ла-Конститусьон».