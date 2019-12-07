«Валенсия» без Черышева победила «Леванте»
«Валенсия» в гостевом матче 16-го тура чемпионата Испании победила «Леванте» (4:2). Российский нападающий гостей Денис Черышев восстановился после повреждения, но не был включен в заявку команду.
Чемпионат Испании
Лига 1
16-й тур
«Леванте» — «Валенсия» — 2:4 (2:1)
Голы: Рохер, 11 (1:0). Рохер, 20 — с пенальти (2:0). Рохер, 45+3 — в свои ворота (2:1). Гамейро, 57 (2:2). Гамейро, 59 (2:3). Торрес, 88 (2:4).
«Леванте»: Фернандес, Коке (Перейра, 78), Клерк, Мирамон, Фалькон, Рочина (Вукчевич, 70), Кампанья, Радойя, Барди, Рохер, Моралес (Майораль, 70).
«Валенсия»: Силлессен (Доменеч, 27), Гарай, Хауме Коста, Васс, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен (Диакаби, 84), Солер, Гамейро (Гомес, 79), Родриго, Торрес.
Предупреждения: Коке, 7. Моралес, 8. Рочина, 24. Коклен, 31. Фалькон, 44. Торрес, 86.
Удаление: Фалькон, 74.
Судья: Медье Хименес.
7 декабря. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
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