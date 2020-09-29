«Валенсия» без Черышева обыграла «Реал Сосьедад»

«Валенсия» победила «Реал Сосьедад» (1:0) в матче четвертого тура чемпионата Испании. Российский полузащитник Денис Черышев не сыграл из-за травмы.

Единственный мяч на 75-й минуте забил Макси Гомес. В концовке игры хозяева забили, но гол был отменен с помощью ВАР — у атакующей команды зафиксирована игра рукой.

«Валенсия» набрала семь очков и вышла на первое место. У баскского клуба пять очков и четвертая позиция. В следующем туре «Валенсия» примет «Бетис», а «Сосьедад» — «Хетафе».

Чемпионат Испании. Ла лига

4-й тур

«Реал Сосьедад» — «Валенсия» — 0:1 (0:0)

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Сильва (Порту, 67), Мерино, Субименди (Гевара, 67), Янузай (Виллиан Жозе, 67), Исак (Роберто Лопес, 67), Барренечеа (Оярсабаль, 46).

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Диакаби, Гильямон, Коррейа, Кондогбья, Ли Кан Ин (Гамейро, 70), Муса (Лато, 72), Гомес (Вальехо, 90+3), Бланко (Хасон, 72).

Предупреждения: Кондогбья, 17. Субименди, 35. Гомес, 45+2. Васс, 60. Хосе Гайя, 61. Коррейа, 87.

29 сентября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».