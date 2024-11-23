«Валенсия» победила «Бетис», Дуро оформил дубль, отдал голевую и забил в свои ворота
«Валенсия» дома обыграла «Бетис» в матче 14-го тура испанской ла лиги — 4:2.
Дублем отметился форвард «летучих мышей» Уго Дуро, забивший на 50-й и 53-й минутах. Кроме того, Дуро отдал голевую передачу и отметился автоголом на 14-й минуте. Еще по голу хозяев на счету Сезара Тарреги (8-я) и Диего Лопеса (56-я).
У гостей на 66-й минуте отличился Чими Авила.
«Валенсия» (10 очков) прервала серию из пяти матчей без побед и поднялась на 18-е место в ла лиге. «Бетис» (20) идет седьмым в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
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|
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|
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|
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|
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|
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|5
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|6
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|17
|
12
|Р. Вальекано
|12
|4
|4
|4
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|16
|
13
|Севилья
|13
|4
|3
|6
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|15
|
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|Леганес
|13
|3
|5
|5
|13-16
|14
|
15
|Хетафе
|14
|2
|7
|5
|10-11
|13
|
16
|Алавес
|13
|4
|1
|8
|14-22
|13
|
17
|Лас-Пальмас
|13
|3
|3
|7
|16-22
|12
|
18
|Валенсия
|12
|2
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|
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|22.11
|23:00
|
Хетафе – Вальядолид
|2 : 0
|23.11
|16:00
|
Валенсия – Бетис
|4 : 2
|23.11
|18:15
|
Атлетико – Алавес
|- : -
|23.11
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|23.11
|20:30
|
Жирона – Эспаньол
|- : -
|23.11
|23:00
|
Сельта – Барселона
|- : -
|24.11
|16:00
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|24.11
|18:15
|
Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|24.11
|20:30
|
Леганес – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|9
|1
|3
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