«Бетис» на 82-й минуте упустил победу над «Валенсией»
«Бетис» на выезде сыграл вничью с «Валенсией» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 1:1.
На гол нападающего гостей Кучо на 74-й минуте точным ударом на 82-й минуте ответил форвард хозяев Луис Риоха.
«Бетис» набрал 20 очков и сохраняет пятое место в турнирной таблице ла лиги. У «Валенсии» 10 баллов и 17-я строчка.
В параллельном матче дня «Мальорка» обыграла «Хетафе» со счетом 1:0. «Хетафе» (17 очков) занимает восьмое место в чемпионате Испании, а «Мальорка» (12) — 15-е.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|12
|9
|1
|2
|32-15
|28
|
3
|Вильярреал
|12
|8
|2
|2
|24-10
|26
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|19-13
|20
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|12
|5
|2
|5
|12-13
|17
|
9
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
10
|Алавес
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|
11
|Р. Вальекано
|12
|4
|3
|5
|12-14
|15
|
12
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
13
|Сельта
|12
|2
|7
|3
|15-18
|13
|
14
|Р. Сосьедад
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
15
|Мальорка
|12
|3
|3
|6
|12-18
|12
|
16
|Осасуна
|12
|3
|2
|7
|9-13
|11
|
17
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11-24
|10
|
18
|Валенсия
|12
|2
|4
|6
|11-21
|10
|
19
|Леванте
|12
|2
|3
|7
|16-23
|9
|
20
|Овьедо
|12
|2
|2
|8
|7-20
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|- : -
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|- : -
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|- : -
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|- : -
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|- : -
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|- : -
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|- : -
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|
|
Арда Гюлер
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
|
|
Дин Хейсен
Реал
|10
|1
|3
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|10
|1
|3
