«Бетис» на 82-й минуте упустил победу над «Валенсией»

«Бетис» на выезде сыграл вничью с «Валенсией» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 1:1.

На гол нападающего гостей Кучо на 74-й минуте точным ударом на 82-й минуте ответил форвард хозяев Луис Риоха.

«Бетис» набрал 20 очков и сохраняет пятое место в турнирной таблице ла лиги. У «Валенсии» 10 баллов и 17-я строчка.

Чемпионат Испании. Ла лига. 12-й тур.

09 ноября, 20:30. Mestalla (Валенсия)

В параллельном матче дня «Мальорка» обыграла «Хетафе» со счетом 1:0. «Хетафе» (17 очков) занимает восьмое место в чемпионате Испании, а «Мальорка» (12) — 15-е.