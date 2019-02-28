"Валенсия" Черышева против "Бетиса": видеотрансляция полуфинального матча Кубка Испании

В четверг, 28 февраля, "Валенсия" и "Бетис" проведут ответный матч 1/2 финала Кубка Испании. Игра пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало встречи – в 23.00 по московскому времени.

Первый матч в полуфинале Кубка короля-2018/19 состоялся 7 февраля в Севилье. Игра закончилась вничью – 2:2.

Следить за матчем "Валенсия" – "Бетис" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице.

Кубок Испании-2018/19: сетка турнира, расписание и результаты матчей