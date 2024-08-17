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Сегодня, 12:30

«Валенсия» — «Барселона»: время начала и где смотреть матч ла лиги

«Валенсия» и «Барселона» встретятся в матче ла лиги в субботу
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Валенсия» и «Барселона» встретятся в 1-м туре чемпионата Испании в субботу, 17 августа. Игра пройдет в Валенсии на стадиона «Месталья» , стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до игры. Со второго тайма прямой эфир также будет доступен на «Матч ТВ».

Испания. Ла Лига. 1-й тур
17 авг, 22:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Барселона

В сезоне-2023/24 в матче первого круга чемпионата Испании команды сыграли вничью в Валенсии (1:1), а во втором круге каталонцы победили на своем поле (4:2). «Валенсия» закончила турнир на девятом месте, «Барселона» — на втором.

ФК Барселона
ФК Валенсия
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 И В Н П +/- О
1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
3
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
4
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
5
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
6
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
7
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
8
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
9
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
15
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
16
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
18
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
19
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
20
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
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37 тур
38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 1 : 1
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 2 : 1
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 2 : 2
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
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Сельта

 1
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Бетис

 1
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Алавес

 1
П
Уго Альварес

Уго Альварес

Сельта

 1
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Икер Альмена

Жирона

 1
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Антонио Бланко

Алавес

 1
И К Ж
Абделькабир Абкар

Абделькабир Абкар

Алавес

 1 0 1
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 1 0 1
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