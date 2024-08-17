«Валенсия» и «Барселона» встретятся в матче ла лиги в субботу

«Валенсия» и «Барселона» встретятся в 1-м туре чемпионата Испании в субботу, 17 августа. Игра пройдет в Валенсии на стадиона «Месталья» , стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до игры. Со второго тайма прямой эфир также будет доступен на «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 в матче первого круга чемпионата Испании команды сыграли вничью в Валенсии (1:1), а во втором круге каталонцы победили на своем поле (4:2). «Валенсия» закончила турнир на девятом месте, «Барселона» — на втором.