«Барселона» забила 5 голов «Валенсии» в Кубке Испании

«Барселона» переиграла «Валенсию» в матче 1/4 финала Кубка Испании — 5:0. Игра прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.

В первом тайме Ферран Торрес оформил хет-трик и не стал праздновать голы, а также один гол запил Ферми Лопес. Во второй половине встречи Ламин Ямиль забил пятый мяч каталонцев.

Соперник «Барселоны» по полуфиналу определится после жеребьевки.