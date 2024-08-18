Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 00:33

«Барселона» в стартовом матче ла лиги обыграла «Валенсию»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
17 августа. «Барселона» обыграла «Валенсию» (2:1).
Фото Reuters

«Барселона» в матче 1-го тура чемпионата Испании обыграла на выезде «Валенсию» со счетом 2:1.

На гол Уго Дуро каталонцы ответили дублем Роберта Левандовски.

В следующем матче «Барселона» 24 августа встретится с «Атлетиком», «Валенсия» днем ранее сыграет с «Сельтой».

Испания. Ла Лига. 1-й тур
17 авг, 22:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:2
Барселона

ФК Барселона
ФК Валенсия
3
1
Читайте также
Радикалы стерли граффити с итальянской волейболисткой после Олимпиады-2024
Шахматист Матлаков похвалил игру Гукеша в Торонто
Умер журналист Евгений Ксензенко
Зарема в ярости от покупки нового игрока, стал известен новый список выставленных на продажу футболистов. Что происходит в «Спартаке»
NYT констатировало продолжение отступления ВСУ в Донбассе
Алаудинов указал на большое количество сдающихся в плен боевиков ВСУ в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Осасуна» сыграла вничью с «Леганесом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
2
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
3
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
4
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
5
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
6
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
7
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
8
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
9
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
15
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
18
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
19
 Валенсия 1 0 0 1 1-2 0
20
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 1 : 1
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 2 : 1
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 2 : 2
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 1 : 1
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 1 : 2
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1
Марк Бартра

Марк Бартра

Бетис

 1
П
Уго Альварес

Уго Альварес

Сельта

 1
Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Антонио Бланко

Антонио Бланко

Алавес

 1
И К Ж
Абделькабир Абкар

Абделькабир Абкар

Алавес

 1 0 1
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1 0 1
Хесус Васкес

Хесус Васкес

Валенсия

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости