«Барселона» в стартовом матче ла лиги обыграла «Валенсию»

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«Барселона» в матче 1-го тура чемпионата Испании обыграла на выезде «Валенсию» со счетом 2:1.

На гол Уго Дуро каталонцы ответили дублем Роберта Левандовски.

В следующем матче «Барселона» 24 августа встретится с «Атлетиком», «Валенсия» днем ранее сыграет с «Сельтой».