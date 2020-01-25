«Валенсия» — «Барселона»: перед игрой произошли массовые столкновения фанатов
17:50
25 января «Валенсия» дома принимает «Барселону» в матче 21-го тура чемпионата Испании. За два часа до игры около стадиона «летучих мышей» «Месталья» произошел массовый конфликт между фанатами двух команд.
Болельщики кидали файеры. Некоторые фанаты бросали стулья в своих оппонетов. Видео сняли в непосредственной близости от домашней арены «Валенсии».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Барселона».
? — 2 hours until Valencia & Barcelona face each other on the pitch at Mestalla, but it looks like the battle outside the stadium between the fans has already started. pic.twitter.com/MAn0piXSKs— ??? ??? ? (@TheEuropeanLad) January 25, 2020
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