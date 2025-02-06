«Валенсия» и «Барселона» проведут матч в Кубке Испании 6 февраля

«Валенсия» и «Барселона» проведут матч в 1/4 финала Кубка Испании в четверг, 6 февраля. Игра yа стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания) начнется в 23.30 по московскому времени.

Игру «Валенсия» — «Барселона» покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ» и канале «Матч! Футбол 2». Также смотреть четвертьфинал Кубка Испании можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Ключевые события и результат игры «Валенсия» — «Барселона» можно изучать в матч-центре нашего сайта.

Кубок Испании. 1/4 финала.

06 февраля 2025, 23:30. Месталья (Валенсия)

На предыдущей стадии «Валенсия» обыграла «Оуренсе» (2:0), а «Барселона» выиграла у «Бетиса» (5:1).