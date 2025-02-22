«Валенсия» и «Атлетико» сыграют в 25-м туре чемпионата Испании в субботу, 22 февраля. Матч пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания) и начнется в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу ла лиги покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 20.20, за 10 минут до стартового свистка. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

Ключевые события и результат игры «Валенсия» — «Атлетико» доступны в нашем матч-центре.

Чемпионат Испании. Ла лига. 25-й тур.

22 февраля 2025, 20:30. Месталья (Валенсия)

В чемпионате Испании-2024/25 прошло 24 тура. «Валенсия» с 23 очками занимала 18-е место в таблице (имея сегодня шанс покинуть зону вылета). У «Атлетико» — 50 очков и третья строчка в лиге с минимальным отставанием от «Барселоны» и «Реала» (по 51 очку).