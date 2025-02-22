Дубль Альвареса принес «Атлетико» победу над «Валенсией»

«Атлетико» на выезде разгромил «Валенсию» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 3:0.

У гостей дубль оформил Хулиан Альварес и еще один гол забил Анхель Корреа.

«Атлетико» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до восьми матчей. Мадридская команда набрала 53 очка и вышла на первое место в ла лиге, опередив «Барселону», у которой 51 балл и еще один матч в запасе.

«Валенсия» (23 очка) располагается на 18-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.