«Валенсия» арендовала защитника «Аталанты»

«Валенсия» договорилась с «Аталантой» о трансефре защитника Кристиано Пиччини. 28-летний итальянец перешел в испанский клуб на правах аренды, сообщает официальный сайт «летучих мышей».

Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Контракт Пиччини с «Аталантой» истекает летом 2022 года. У «Валенсии» будет опция выкупа игрока.

В нынешнем сезоне защитник провел только 1 матч в серии А.