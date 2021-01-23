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«Валенсия» арендовала защитника «Аталанты»

14:51
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«Валенсия» договорилась с «Аталантой» о трансефре защитника Кристиано Пиччини. 28-летний итальянец перешел в испанский клуб на правах аренды, сообщает официальный сайт «летучих мышей».

Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Контракт Пиччини с «Аталантой» истекает летом 2022 года. У «Валенсии» будет опция выкупа игрока.

В нынешнем сезоне защитник провел только 1 матч в серии А.

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