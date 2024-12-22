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Сегодня, 18:07

«Валенсия» ушла от поражения в матче с «Алавесом»

Руслан Минаев
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«Валенсия» дома сыграла вничью с «Алавесом» в матче 18-го тура ла лиги — 2:2.

У хозяев гол забил Луис Риоха. У гостей отметились Карлос Мартин и Жоан Жордан, который реализовал пенальти в концовке игры. В добавленное время гол Даниэля Гомеса принес «летучим мышам» ничью.

«Валенсия» с 12 очками занимает 19-е место в таблице ла лиги. «Алавес» с 17 очками — на 16-й строчке.

Испания. Ла Лига. 18-й тур
22 дек, 16:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
2:2
Алавес

ФК Алавес
ФК Валенсия
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1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
6
 Вильярреал 17 7 6 4 29-28 27
7
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
8
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
9
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
10
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
11
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
12
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
13
 Р. Вальекано 17 5 6 6 19-20 21
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
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19
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21.12 23:00
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 2 : 2
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