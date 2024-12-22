«Валенсия» ушла от поражения в матче с «Алавесом»

«Валенсия» дома сыграла вничью с «Алавесом» в матче 18-го тура ла лиги — 2:2.

У хозяев гол забил Луис Риоха. У гостей отметились Карлос Мартин и Жоан Жордан, который реализовал пенальти в концовке игры. В добавленное время гол Даниэля Гомеса принес «летучим мышам» ничью.

«Валенсия» с 12 очками занимает 19-е место в таблице ла лиги. «Алавес» с 17 очками — на 16-й строчке.