Гол с передачи Черышева принес «Валенсии» победу над «Алавесом»
«Валенсия» переиграла «Алавес» (3:0) в матче 3-го тура чемпионата Испании. Автором победного гола стал защитник Даниэль Васс, которому ассистировал игрок сборной России Денис Черышев. Также голами отметились Карлос Солер и Гонсало Гедеш.
«Валенсия» вышла на первое место в турнирной таблице, имея 7 очков. «Алавес» занимает последнюю строчку, так как проиграл все три встречи.
Чемпионат Испании
3-й тур
«Валенсия» — «Алавес» — 3:0 (2:0)
Голы: Васс, 3 (1:0). Солер, 45 (2:0). Гонсалу Гедеш, 60 (3:0).
«Валенсия»: Мамардашвили, Васс (Диакаби, 85), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон (Рачич, 68), Альдерете (Муса, 85), Коррейа, Солер, Черышев (Васкес, 90), Гонсалу Гедеш (Маркос Андре, 68), Гомес.
«Алавес»: Пачеко, Лежен, Ксимо Наварро, Миязга, Лопес, Томас Пина (Мойя, 83), М.Гарсия (Риоха, 46), Лум (Понс, 62), Хоселу, Гвидетти (Силла, 66), Пеллистри (Мендес, 70).
Предупреждения: Лежен, 28. Лум, 45. Пачеко, 61. Миязга, 61. Диакаби, 86.
Судья: Ортис Арьяс.
27 августа. Валенсия. Стадион «Месталья».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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