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Гол с передачи Черышева принес «Валенсии» победу над «Алавесом»

01:11
Карлос Солер и Денис Черышев. Фото Twitter
Карлос Солер и Денис Черышев. Фото Twitter
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«Валенсия» переиграла «Алавес» (3:0) в матче 3-го тура чемпионата Испании. Автором победного гола стал защитник Даниэль Васс, которому ассистировал игрок сборной России Денис Черышев. Также голами отметились Карлос Солер и Гонсало Гедеш.

«Валенсия» вышла на первое место в турнирной таблице, имея 7 очков. «Алавес» занимает последнюю строчку, так как проиграл все три встречи.

Чемпионат Испании

3-й тур

«Валенсия» — «Алавес» — 3:0 (2:0)

Голы: Васс, 3 (1:0). Солер, 45 (2:0). Гонсалу Гедеш, 60 (3:0).

«Валенсия»: Мамардашвили, Васс (Диакаби, 85), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон (Рачич, 68), Альдерете (Муса, 85), Коррейа, Солер, Черышев (Васкес, 90), Гонсалу Гедеш (Маркос Андре, 68), Гомес.

«Алавес»: Пачеко, Лежен, Ксимо Наварро, Миязга, Лопес, Томас Пина (Мойя, 83), М.Гарсия (Риоха, 46), Лум (Понс, 62), Хоселу, Гвидетти (Силла, 66), Пеллистри (Мендес, 70).

Предупреждения: Лежен, 28. Лум, 45. Пачеко, 61. Миязга, 61. Диакаби, 86.

Судья: Ортис Арьяс.

27 августа. Валенсия. Стадион «Месталья».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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