«Валенсия» дома сыграла вничью с «Алавесом»
«Валенсия» и «Алавес» в матче 32-го тура чемпионата Испании сыграли вничью со счетом 1:1.
На гол форварда «Алавеса» Йона Гвидетти хозяева ответили точным ударом Хосе Луиса Гайя.
«Валенсия» занимает 14-е место в таблице. «Алавес» — 17-й.
Чемпионат Испании. Ла Лига
32-й тур
«Валенсия» — «Алавес» — 1:1 (0:0)
Голы: Гвидетти, 84 (0:1). Хосе Гайя, 89 (1:1).
«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Солер, Рачич, Муса (Черышев, 61), Гамейро (Вальехо, 77), Гонсалу Гедеш, Гомес.
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Агиррегабирия, Томас Пина (Гарсия, 88), Батталья, Хоселу (Дейверсон, 88), Лукас (Понс, 63), Мендес (Гвидетти, 72), Хота (Риоха, 71).
Предупреждения: Хосе Гайя, 4. Гильямон, 37. Вальехо, 81. Солер, 83.
Удаление: Лопес, 87 (на скамейке запасных).
Судья: Куадра Фернандес (Испания).
24 апреля. Валенсия. Стадион «Месталья»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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