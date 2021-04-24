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«Валенсия» дома сыграла вничью с «Алавесом»

21:26
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«Валенсия» и «Алавес» в матче 32-го тура чемпионата Испании сыграли вничью со счетом 1:1.

На гол форварда «Алавеса» Йона Гвидетти хозяева ответили точным ударом Хосе Луиса Гайя.

«Валенсия» занимает 14-е место в таблице. «Алавес» — 17-й.

Чемпионат Испании. Ла Лига

32-й тур

«Валенсия» — «Алавес» — 1:1 (0:0)

Голы: Гвидетти, 84 (0:1). Хосе Гайя, 89 (1:1).

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Солер, Рачич, Муса (Черышев, 61), Гамейро (Вальехо, 77), Гонсалу Гедеш, Гомес.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Агиррегабирия, Томас Пина (Гарсия, 88), Батталья, Хоселу (Дейверсон, 88), Лукас (Понс, 63), Мендес (Гвидетти, 72), Хота (Риоха, 71).

Предупреждения: Хосе Гайя, 4. Гильямон, 37. Вальехо, 81. Солер, 83.

Удаление: Лопес, 87 (на скамейке запасных).

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

24 апреля. Валенсия. Стадион «Месталья»

Валенсия — Алавес

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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