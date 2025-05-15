Вальехо сделал первую голевую передачу за 121 матч в карьере

Защитник «Реала» Хесус Вальехо в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (2:1) сделал голевую передачу. На 5-й добавленной минуте он ассистировал Хакобо Рамону.

Как сообщает Opta, 28-летний испанец сделал первую голевую передачу в своей карьере. Для этого ему потребовался 121 матч во всех соревнованиях: 54 — за «Гранаду», 33 — за «Реал», 27 — за «Айнтрахт» и 7 — за «Вулверхэмптон».

«Реал» набрал 78 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 4 очка, но у каталонцев есть игра в запасе.