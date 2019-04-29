Защитник "Реала" Хесус Вальехо после поражения от "Райо Вальекано"​ в 35-м туре чемпионата Испании (0:1) отметил, что пенальти был назначен несправедлиово. После просмотра повтора судья назначил одиннадцатиметровый за фол 22-летнего испанца.

- Правда, что мы держали друг друга, но это не фол, - цитирует Football Espana Вальехо. - Если это пенальти, то в этой лиге должно быть намного больше одиннадцатиметровых.

Возможно, "Реал" приехал в сюда с иллюзией, что легко победит. За это мы должны извиниться перед фанатами.