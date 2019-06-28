Вальдес может вернуться в "Барселону"

"Барселона" рассматривает вариант с возвращением в клуб голкипера Виктора Вальдеса. Как утверждает SER Catalunya, 37-летнему испанцу будет предложен пост главы тренировочного центра.

Вальдес является воспитанником "Барселоны", за первую команду которой он выступал с 2002 по 2014 год. Затем он играл в Англии за "Манчестер Юнайтед" и "Миддлсбро", а также в Бельгии – за "Стандард". С каталонцами Вальдес выиграл 3 Лиги чемпионов, 6 чемпионатов Испании, 2 Кубка Испании, 6 Суперкубков Испании, а также 2 Суперкубка УЕФА и 2 клубных чемпионата мира.

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