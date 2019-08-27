Вальдес купил новые бутсы дебютанту «Барселоны»

Тренер юношеской команды «Барселоны» Виктор Вальдес поделился мнением о дебюте за основной состав 16-летнего форварда Ансумане Фати. Он вышел на замену в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2) и стал вторым самым молодым игроком в истории клуба.

— Я попросил его принести свои бутсы, — цитирует Marca Вальдеса. — Они были ужасны и доставляли ему боль. Никто не купил ему, поэтому это сделал я. Он сильный, быстрый и уверенный в себе. Очень рад за него. Позвонил мне сегодня утром. У него душа элитного игрока, он является хищником в штрафной площади.

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